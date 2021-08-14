ضبط 1498 قضية تموينية في حملات على المحافظات خلال 24 ساعة

قالت وزراة الداخلية إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأضافت الداخلية: أسفرت تلك الحملات فى المحافظات عن ضبط 1498 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط 13.27 طن لحوم ودواجن مجمدة، بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم إثبات بيانات الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

وضبط 2.5 طن «مقطعات ومفروم لحوم» غير صالحة للإستهلاك الأدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وضبط 1.05 طن «أسماك مُدخنة رنجة» بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الشرقية.

كما تمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة بمحافظة الغربية وبحوزته 1.5 طن أسماك مُدخنة رنجة بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط 8.51 طن فراولة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

وضبط 18.408 عبوة مقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة وبحوزته 1.1 طن سكر تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط 34.979 عبوة وقرص عقاقير ومحاليل طبية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة، و91.899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير الإدارى المسئول عن مستشفى ومخزن تابع لها بمحافظة القاهرة.

وضبط أيضا 4 طن «أسمدة زراعية مُدعمة، معبأة داخل شكائر خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزارعية للاتجار بها فى السوق السواء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، حيت تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.