إحالة 6 متهمين بالتنمر وهتك عرض طفلين سودانيين في عين شمس للجنايات

أحالت النيابة العامة في شرق القاهرة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بهتك عرض طفلين سودانيتين بالقوة، والتنمر عليهما.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث هتكوا عرض الطفلين المجني عليهما، واللذان لم يبلغا من العمر 18 عامًا بغير قوة أو تهديد، إذ صادفوهما بالطريق العام فراودهما عن نفسيهما، فقبلا، وقصد المتهمون بهما سطح مسكن المتهم الأول، وما إن أنفردوا بهما حتي تحسسوا جسدهما، ولامسوا موطن عفتهما رضاءً منهما.

احتجاز المجني عليها

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الرابع حتى السادس احتجزوا طفلين آخرين، لم يبلغا من العمر 18 عامًا، وعذبوهما بدنيًا، بعدما استشعروا تواجدهما مع المتهمين من الأول للثالث بسطح المسكن محل تواجدهم، فقبضوا عليهم واقتادوهم عنوة لداخل المنزل، وأحدثوا ما بهم من إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي باستخدام أدوات عصا خشبية.

وهتك المتهمون عرض الطفل المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن احتجزوه وحسر الخامس بنطاله عنه بمساعدة السادس، وحرقوا مؤخرته، فأحدثوا ما به من إصابات مثبتة بتقرير الطب الشرعي.

كما أن المتهمين الخامس والسادس اعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بغیر رضائه، بأن صور المتهم الخامس مقطعًا مرئيًا للمجني عليه حال احتجازه بمسكنه بمساعدة المتهم السادس، وتنمرا على الطفل المجني عليه، بأن استعرضا قوتهما مستغلين ضعفه وقلة حيلته بتصويره، مرددين له عبارات وألفاظ تسيء لعرقه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك دون رضاء المجني عليه.

تفاصيل الجريمة

وأقر المتهمون الأول والثاني والثالث، في تحقيقات النيابة العامة، بأنهم تقابلوا مع المجني عليهما، فاصطحبوهما لسطح مسكن الأول دون المجني عليها الرابعة، وما إن انفردوا بهم فهتكوا عرض الثانية والثالثة رضاءً في حضور الأول، وفاجأتهم الرابعة فثارت لرؤيته، وتعدت عليهم بالضرب بعصا خشبية كانت حوزتها، وآنذاك اقتادهم الخامس والسادس لمسكن الرابعة، وإرضاءً لها وانتقاما من المجني عليه الأول لغوايته لنجلها المتهم الأول، فتعدى الخامس والسادس عليه وأحدثوا ما به من إصابات، وصوروا المقطع المرئي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه، سوداني الجنسية، 15 عامًا، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة عين شمس، شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن محل الواقعة، واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب، وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

كما سألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه، سودانية الجنسية، 16 عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله، وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.