13 بالونا طائرا بـ185 سائحا تزين سماء الأقصر اليوم

زينت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، 13 رحلة بالون طائر على متنها 185 سائحًا من جنسيات مختلفة، والذين حرصوا على القيام بهذه الجولة السياحية التي تتفرد بها مدينة الأقصر لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، من ارتفاع يتعدى 550 مترًا فوق الأرض، للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأعلنت شركات البالون الطائر في غرب المدينة، في بيان لها، أن سماء مدينة الأقصر تتزين يوميًا بعشرات من رحلات البالون من مختلف الشركات العاملة في هذا المجال، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للراغبين في الرحلات، أو للعاملين بالمطار، للحماية من فيروس كورونا.

خبير سياحي: 185سائحا استقلوا البالون

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن أعداد مستقلي البالون الطائر تزداد يوميًا، حيث وصل عدد من حلقوا اليوم بالبالونات الطائرة 185 سائحًا وسائحة من مختلف الجنسيات، موضحاً أن الرحلات القادمة من مدريد عبر رحلات الشارتر، وعودة السياحة الروسية العائدة بعد توقف 6 سنوات ساعدت على الحراك الكامل في إنعاش هذه الرحلات، وكذلك إنعاش حركة البيع والشراء فى البازارات والمطاعم والفنادق.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة فى البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات.

تنسيق تام بين وزارتي السياحة والطيران المدني لتنظيم الرحلات

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك وزارة الطيران المدني على تنشيط الحركة السياحية الوافدة للاستمتاع بالمقاصد السياحية والثقافية، ومنها أهم رحلات المغامرة فى العالم المتمثلة فى رحلات البالون الطائر والتى تحتل الأقصر فيها المرتبة الثالثة عالميًا.