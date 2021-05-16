رحلات البالون الطائر تنتعش.. 8 رحلات في سماء الأقصر

حلقت في سماء منطقة البر الغربي بمدينة الأقصر 8 رحلات للبالون الطائر على متنها 120 سائحاً من جنسيات مختلفة، اليوم الأحد، لتعود رحلات البالون الطائر للانتعاش مرة أخرى، بعد فترة ركود بسبب شهر رمضان، وارتفاع درجة الحرارة، وتفشي فيروس كورونا المستجد.\

وحلقت الرحلات وسط إجراءات أمنية والتزام السائحين والعاملين في مطار البالون الطائر بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، التي فرضتها سلطات الطيران المدني المنوط بها تنظيم رحلات البالون الطائر في الأقصر.

وخصصت وزارة الطيران المدني مطاراً للبالون الطائر في غرب الأقصر بجوار معبد «الرامسيوم» مجهزاً لإقلاع هذا الرحلات.

وقال وليد سعد، طيار بإحدى شركات البالون الطائر في الأقصر، إن الأقصر تتميز بنمط سياحة البالون الطائر عن بقية محافظات مصر، ومن خلال الرحلات يمكن للسائحين مشاهدة أثار البر الغربي للأقصر، ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، من أعلى نقطة في سماء الأقصر، ومشاهدة مناظر طبيعية خلابة.

وأضاف «سعد» أن أسعار رحلات البالون الطائر متفاوتة بحسب عدد الرحلات والمواسم السياحية، ويمكن أن تبدأ من 1000 جنيه، وحتى 1500 جنيه تقريباً.

وأكد أن الأقصر هي المحافظة الوحيدة التي بها سياحة البالون الطائر، ومن البلدان الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث انطلقت أول رحلة للبالون في عام 1989، وبعدها كررت التجربة دبي منذ بضعة أعوام.

وأوضح «سعد» أن الأقصر أول مدينة في أفريقيا تحلق بها رحلات البالون، وتبعتها مدينة نيروبي في كينيا.