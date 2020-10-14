"تسويق السياحة الثقافية": عودة البالون الطائر ستنعش الرحلات النيلية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أن عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان التى حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل بلغت حتى الآن نحو 20 فندقا عائما.

وأضاف لـ"الوطن" أن نسب الاقبال على الرحلات النيلية لا زال ضعيفا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الرحلات خلال النصف الثانى من الشهر الجارى .

وأوضح عثمان أن عودة رحلات البالون الطائر من جديد إلى الأقصر ستسهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه حال تم ايجاد علاج ومصل لفيروس كورونا حاليا فإن أعداد السائحين الوافدين للأقصر وأسوان سترتفع بشدة خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحداث السياحية سيتم تنظيمها بالصعيد خلال الشهور المقبلة لجذب السياح منها:

- ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل التي تحين يوم 22 أكتوبر المقبل، ويوم 22 فبراير 2021، وهي الظاهرة التى تجذب آلاف السياح من مختلف دول العالم لمشاهدتها.

2- احتفالية "ملتقى الأديان" بمعبد الأقصر، التي ستقام للمرة الأولى هذا العام، والموعد المبدئى المحدد لإقامتها هو يوم 31 ديسمبر المقبل، حيث يضم معبد الأقصر، مسجد وكنيسة ومعبد ما يدعم فكرة التعايش والتسامح بين الأديان الـ3.

3- مهرجان السينما الأفريقية، الذي يقام بمحافظة الأقصر، وكان مقررا عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه تم تأجيله للربع الأول من العام المقبل، وذلك لمزيد من التجهيز والإعداد، حيث يحضر هذا المؤتمر آلاف من الشباب الأفريقى، المهتم بحركة السينما، كما أنه إحدى وسائل القوى الناعمة لمصر.

4- بورصة السياحة العربية، التي يدرس العاملون بالقطاع السياحى بالصعيد، إقامتها للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام المقبل، لجذب أكبر عدد من السياح العرب لزيارة مصر، خاصة أنه سيتم دعوة أعداد ليست بالقليلة من السياح العرب والشركات المنظمة للرحلات العربية لمصر.

5 - أوبرا عايدة، التي كان مقررا إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل، إلا أن الشركة المنظمة لتلك العروض، قررت تأجيلها هذا العام، بسيب أحداث فيروس كورونا، وإقامتها العام المقبل.