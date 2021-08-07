تفاصيل جديدة في قضية «مستريح العصائر» ببنها.. أستاذان جامعة من ضحاياه

كشف محمد وجيه، المحامي والمستشار القانوني، تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة قيام رجل أعمال بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال بعض المواطنين، منهم أقاربه، بحجة توظيفها في التجارة، وهي القشية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح المياه الغازية والعصائر» ببنها.

وذكر محامي الضحايا، أن اثنين من الضحايا من أساتذة الجامعة، وتربط أحدهما صلة قرابة بالمتهم، والذي جددت المحكمة حبسه 15 يومًا علي ذمة القضية، ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة للمرة الثانية في 15 أغسطس الجاري، لإعادة تجديد حبسه وإحالته لمحكمة الجنح لبدء محاكمته.

وأضاف محمد وجيه في بث مباشر لـ«الوطن»، أن المتهم والمعروف بـ مستريح بنها أوهم ضحايا منذ 3 سنوات عندما كانوا خارج مصر باستثمار أموالهم في توفير شقق لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ في سحب الأمول منهم لتصل إلى 4 ملايين جنيه، وبعد فترة اكتشفوا عدم وجود شقق، فأقنعهم بالاستثمار في المياه المعدنية والعصائر، وبعدها رفض صرف أي أرباح، أو إعادة المبالغ، فلجئوا للأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، وحُبس على ذمة القضية.

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محامي ضحايا مستريح بنها: المجني عليهم لا يريدون سوى أموالهم

وأضاف «وجيه»، أن ضحايا مستريح بنها لا يريدون سوى «تحويشة عمرهم» التي استولي عليها المتهم، نافيًا ما يشاع بشأن مطالبتهم بضعف المبالغ التي استولي عليها المتهم، مؤكدًا أن الضحايا أعطوا 4 ملايين جنيه للمتهم بأوراق وإثباتات، ويريدون ردها فقط، لأنها تمثل لهم تعب وغربة سنين التي عملوا بها في الخارج، ولكنه يماطل في ذلك طمعًا في كسب ود أو تقليل المبالغ، وهذا مرفوض، قائلًا «سنواصل القضية حتي رد كل المبالغ».

محامي ضحايا مستريح بنها يحذر من النصب بزعم «توظيف الأموال»

وطالب «وجيه» المواطنين بعدم الانسياق وراء النصابين مثل مستريح بنها، لأن توظيف الأموال جريمة، ولا يوجد أحد قادر على استثمار أموال الفرد غير نفسه، وما يحدث في قضايا توظيف الأموال من المتهمين ماهو إلا عمليات نصب يقع فيها أصحاب رؤوس الأموال.

وطالب المستشار القانوني بتشديد العقوبة في مثل هذه القضايا، وتحويلها لجناية حتى تكون رادعًا لمن تسول له نفسه النصب على المواطنين، لأن القانون الحالي به قصور في العقوبة، والتي لاتتعدي 3 سنوات، وتكون المحاكمة أمام محكمة الجنح.

قاضي المعارضات يقرر تجديد حبس مستريح بنها

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، حبس مستريح المياه الغازية والعصائر ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، إثر الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغا من «أسماء.ا.م»، وأخرى بتضررهم من المتهم «أحمد.ع.م»، بعد استيلائه على مبالغ ماليه تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال العامة أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها.

وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وحرروا ضده محاضر نصب، وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.