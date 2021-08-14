«تصدقوا علي ولو بنصف تمرة».. أصدقاء نجلاء «ضحية الغدر» ينفذون وصيتها

«تصدقوا عليّ ولو بنصف تمرة»، هكذا دونت نجلاء، «فتاة المول» بكفر الدوار بالبحيرة، وصيتها، في منشور سابق على «فيس بوك»، وهو المنشور الذي تداوله أصداقائها، بعد مقتلها بعيادة طبيب عيون بكفر الدوار، واتهمت النيابة صديقتها «نورهان» بقتلها بمساعدة اثنين، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، قبل أيام.

ونفذ أصدقاء نجلاء، ضحية الغدر، وصيتها، بعد أن طلبت من متابعيها أن يتصدقوا على روحها عندما تفيض روحها إلى خالقها، ولو بنصف تمرة، وهو ما قام به مجموعة من صديقاتها وأصدقائها، اليوم السبت، بعدما جابوا شوارع قريتها ليطرقوا أبواب المنازل، ويوزعون أكياسا صغيرة بها تمر، فيما قام آخرون بتوزيع أذكار وأدعية وكتيبات دينية، وفي كل ورقة طلبوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

«تصدقوا عليّ ولو بنصف تمرة»

وكأنها كانت تشعر برحيلها، كان آخر ما نشرته نجلاء نعمة الله بدوي، ضحية الغدر بكفر الدوار، منشورا قالت فيه: «حينما أرحل تصدقوا عليّ ولو بنصف تمرة»، وقبل مرور شهر على رحيلها نفذ أصدقاؤها وصيتها، وجمعوا كميات كبيرة من التمر، ووضعوا ثلاث تمرات في كل كيس صغير، ووزعوها على أهالي قريتها.

ادعوا لـ«نجلاء» بالرحمة والمغفرة

وقال عبد الله شرابية، أحد المشاركين في توزيع الصدقات على روح الضحية، «نتذكر منشور نجلاء في كل صباح وعشية، وقررنا أن ننفذ الوصية، فتبرع كل منا بما فاض معه من أموال نقدية، واشترينا بها تمر وسِبح وكتب دينية، وذهبنا إلى منزل الأسرة لمقابلة والديها حاملين الهدية، ودعونا لهما بالصبر والسلوان على فراق ابنتهم، وقررنا أن نكتب على الصدقات عبارات زكية، نطلب فيها الدعوة بالرحمة والمغفرة لنجلاء، الفتاة العشرينية، التي راحت ضحية الغدر على يد صديقتها المحبوسة على ذمة القضية.

وجبات وذبائح وصدقات من مختلف المحافظات

وقال نعمة الله بدوي، والد «نجلاء»، خلال حديثه مع «الوطن»، فوجئنا بأعمال خير كثيرة تُنفذ باسم الراحلة، وهو ما بعث في قلوبنا الطمأنينة، وأشعرنا بأن المصريين جميعهم أخوة لنا، حيث قام أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، بذبح «عجل» وتوزيع لحومه صدقة على روح نجلاء، وقام آخر بالأقصر بتوزيع وجبات على الفقراء، طالبًا الرحمة والمغفرة لها، فيما وزع آخرين بالبحيرة وجبات على الفقراء تحمل عبارة «صدقة على روح نجلاء ضحية الغدر»، وجميعهم رفضوا ذكر أسمائهم مبتغين بذلك الأجر والثواب.