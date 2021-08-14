عمره يومان.. العثور على طفل حديث الولادة في الدقهلية

عثر سائق «توك توك» بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة، عمره يومان، ملقى على الطريق الزراعي بطريق قرية إبراهيم عبدالهادي، التابعة لمركز بني عبيد.

وذكر السائق أنه عثر على الطفل وهو ملفوف بقطعة من القماش وبحالة صحية جيدة، وجرى إيداعه بقسم الحضانة بمستشفى بني عبيد المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، لحين اتخاذ النيابة العامة القرار المناسب بشأنه، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، للوصول إلى والد أو والدة الطفل.

العثور على طفل رضيع في الدقهلية

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أسر البطراوي، مأمور مركز شرط بني عبيد من محمد جهاد محمد، 24 عامًا، سائق «توك توك»، ومقيم بقرية «ميت سويد» دائرة المركز، بعثوره على طفل ذكر حديث الولادة ملفوفًا بقطعة من القماش، وعمره يومان، والحبل السري مربوط، والحالة الصحية جيدة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وأكد السائق، في محضر الشرطة، أنه عثر على الطفل ملقى في قرية إبراهيم عبد الهادي، بدائرة مركز بني عبيد، ودله صراخ الطفل على مكانه.

إيداع طفل مستشفى بني عبيد تحت تصرف النيابة

وأُودع الطفل مستشفى بني عبيد المركزي، بقسم الحضانة، لتقديم الرعاية اللازم له، وتحديد أهليته.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1783 لسنة 2021 إداري مركز بني عبيد، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.