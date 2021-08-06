العثور على رضيع في الشارع بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

عثر أهالي مدينة المستقبل بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية على رضيع بعمر يومين تم العثور عليه في أحد شوارع المدينة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بعثور أهالي مدينة المستقبل على رضيع، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة لاستلام الطفل فيما تم استدعاء طبيب أطفال لفحص الرضيع وبيان حالته الصحية.

ومن المفترض أن يتم تسليم الطفل بقرار من النيابة العامة الي إحدى دور الرعاية لحين التعرف على هوية والديه، وبحسب مصادر أمنية، فإن الطفل حديث الولادة ولم يمر علي ولادته سوى أيام قليلة، وتكثف وحدة مباحث أبوصوير تحرياتها للتوصل إلى والدي الطفل، ويجري ضباط الشرطة تفريغ الكاميرات المتواجدة في محيط العثور علي الطفل.