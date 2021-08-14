عاتبه على ألفاظه النابية فأطلق عليه الخرطوش.. مسجل يصيب صيادا بالمطرية

أصيب صياد بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، برش خرطوش بالفخذ، واتهم مسجل شقي خطر بالاعتداء عليه بإطلاق طلقات من فرد خرطوش، إثر معاتبته له على توقفه برفقة بعض أصدقائه أمام منزله وتلفظهم بألفاظ نابية بصوت مرتفع، ليُخرج المتهم فرد حرطوش ويصيبه بطلقات في فخذه، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وصول صياد مستشفى المطرية مصابا برش خرطوش

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية، من مستشفى المطرية المركزي، بوصول محمد صلاح عبده الصاوي، 35 عاما، صياد، مقيم بشارع بورسعيد بندر المطرية، مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيمن بادعاء تعدي أحدهم عليه.

واتهم المصاب، في محضر الشرطة، المدعو «محمد. إ. ال.»، 41 سنة، عامل بمقهى، مقيم بمنطقة «الغصنة» ببندر المطرية، بالتعدي عليه بسلاح ناري «فرد خرطوش» وإحداث إصابته، إثر معاتبته، لتوقفه رفقة بعض أصدقائه أمام المنزل محل سكنه، وتلفظهم بألفاظ نابية بصوت مرتفع.

وبالفحص تبين أن المتهم مسجل شقي خطر تحت رقم 2385 فئة «ب - مخدرات»، سابق اتهامه في عدد 10 قضايا «مقهي بدون ترخيص- مخدرات– سلاح ناري- ضرب- إتجار في أقراص مخدرة» وآخرها «القضية رقم 2017/65 جنح أ د ط مركز المطرية- سلاح ناري».

القبض على مسجل خطر في المطرية

وبتقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 و3 طلقات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6392 جنح مركز المطرية لسنة 2021، وجارِ العرض على النيابة العامة.