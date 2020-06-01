تجديد حبس عاطل لحيازته فرد خرطوش وطلقات بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعرضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص (فرد خرطوش) وطلقات من ذات العيار قبل أن يتوجه للمشاجرة مع أحد جيرانه.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام قول أمني بتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل ويدعي "ع، ع" بدت عليه ملامح الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم"، و4 طلقات من نفس العيار، وبسؤاله أقر بحيازته السلاح الناري بغرض التشاجر، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديدها اليوم امام قاضي المعارضات.