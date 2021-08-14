زوجة عاطف بشاي عن سبب إصابته بـ جلطة في القلب: قلقان على بنته.. هتولد في أمريكا

تعرض السيناريست الكبير عاطف بشاي، لأزمة صحية قبل نهاية الأسبوع الماضي، وتمّ نقله إلى إحدى المستشفيات بعد شعوره بـ«وخزة في صدره»، وأجرى معهما عمليتين أحدهما قسطرة يوم الأربعاء الماضي، واليوم تمّ تركيب دعامة له بالقلب.

زوجة عاطف بشاي: لم يكن ينام بسبب القلق على ابنته التي تعيش بأمريكا

لم يكن عاطف بشاي شخصًا مدخنًا، ولكن تعرض لضغط عصبي من التفكير المستمر بسبب القلق على ابنته التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية والخوف عليها خصوصًا أنَّها على وشك الولادة، وذلك حسب ما قالته زوجته ميري بشاي لـ«الوطن» وتأكّيدها أنَّه كأب خائف على ابنته لم يكن ينام مطلقًا ويشعر بالقلق الدائم بسبب اقتراب موعد ولادتها «حصلتله شدة أعصاب».

حجز عاطف بشاي في المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره

وتابعت: «صباح يوم الأربعاء الماضي، قال أنا صدري تاعبني جدًا، ذهبنا إلى المستشفى التي شخصت حالته الصحية بأنَّها جلطة في القلب، وتمّ دخوله غرفة العمليات وتمّ إجراء قسطرة وتركيب دعامة».

وأشارت زوجة عاطف بشاي، إلى أنَّه خضع صباح اليوم السبت لعملية أخرى في القلب وتركيب دعامة ثانية، لافتة إلى أنَّه لم يتمّ تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى هذه اللحظة لحين اطمئنان الأطباء على حالته الصحية واستقرارها بشكل مطمئن».

عدد كبير من الأعمال السينمائية المعروفة، قدمها السيناريست عاطف بشاي، وعلقت في أذهان محبيه وجمهوره، وأبرزها: «يا رجال العالم اتحدوا»، و«النساء قادمون»، «تاجر السعادة»، «دموع صاحبة الجلالة»، «ناس وناس»، «اللقاء الثاني»، «فوزية البرجوازية»، «ونسيت أني امرأة»، «المجنون»، «محاكمة علي بابا».