خبيرة اقتصادية: مصر تسطر ملحمة جديدة في تطوير كافة مناحي الحياة

علقت الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية، على المشروعات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قائلة إن مصر تسطر ملحمة تنموية جديدة من تطوير كافة مناحي الحياة في مصر بمشروعاتها المتعددة، موضحة أن هذه المشروعات شملت تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي الدولة بمدينه بدر، كمرحلة أولى تقدر بـ276 عمارة، كاملة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية لمدينه بدر، والتي جرى رصد 22 مليار جنيه لكافة مشروعاتها السكنية.

وأضافت الخبيرة الاقتصادىة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه المناطق جرى وضع خطة للتنمية العمرانية بها، وذلك لقربها من العاصمة الإدارية وطرق المواصلات بمشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين مدينة بدر والعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أن ماجرى تنفيذه خلال الفترة من 2014 حتى الآن يفوق ماجرى تنفيذه منذ 30 عامًا، وحرص الرئيس القضاء على ظاهرة العشوائيات التي كانت تؤرق مصر.

وقالت إن مصر ليس لديها خيار غير النجاح، ولذلك تعيد بناء جغرافيتها من جديد إذ تحرص القيادة السياسية على إقامة المشروعات السكنية في خطة شملت اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنيه كاملة التجهيز بمدينة بدر، تمهيدًا لانتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية، لتوفير سبل الحياة للعاملين بالدولة في مرحله أولى تشمل 376 عمارة مجهزة بكل وسائل الحياة و التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت أن هناك استعدادت تامة للمرحلة الثانية والتي تشمل 4700 وحدة سكنية، مضيفة أنه جرى اختيار هذا الموقع بدقة شديدة لقربه من الطرق الجديدة ومشروعات القطار الكهربائي لتكون العاصمة الإدارية قبلة استقبال لموظفي الدولة، لكي تتنفس القاهرة من خلال عاصمة أقيمت على قاعدة بيانات تكنولوجية ضمن مشروعات الدولة، لإنشاء 30 مدينة جديدة، قائلة إن التعمير الحقيقي يساوي التمصير وعودة الهوية والانتماء للوطن.