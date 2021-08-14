وزير الإسكان يستعرض المشروعات السكنية المفتتحة اليوم.. 9024 وحدة للعاملين بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على أن أعمال الوزارة لا تتلخص في مجرد بناء وحدة سكنية، ولكن المسألة هي تنمية عمرانية وبناء مكان لائق للإقامة والسكن.

وأوضح الجزار خلال حفل افتتاح مشروعات سكينة جديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مدينة بدر أنفق عليها منذ عام 2014 مبلغ 22.5 مليار جنيه منهم 13 مليار على قطاع الإسكان والباقي على القطاعات المكملة.

سكن العاملين في العاصمة

واستعرض الجزار المشروعات التي سيتم افتتاحها، لافتًا أن اليوم سيتم افتتاح 47876 وحدة في 3 مواقع لم يتم تسليمهم وموقعين تم الانتهاء منهم وتسليم بعض الوحدات، والتي قامت بها الهيئة الهندسية، لافتًا إلى أن بداية الافتتاحات ستكون سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية وعددهم 9024 وحدة بتكلفة 3.2 مليار جنيه عمارات أرضي + 5 أدوار والعمارة بها 24 شقة والشقة الواحدة 3 غرف ومعيشة وخدمات بمساحة إجمالية 118 مترا، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي للأحياء 5 و7 بـ14500 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرضي + 5 أدوار وكل عمارة 24 وحدة 3 غرف + معيشة وخدمات بإجمالي مسطح 90 مترا مربعا والمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي لمدينة بدر 3720 وحدة بتكلفة 850 مليون جنيه أرضي و5 أدوار والعمارة 24 وحدة سكنية 3 غرف ومعيشة وخدمات بمساحة 90 مترا مربعا.

وأكد على أن إسكان العاملين في العاصمة تم الانتهاء منه في المرحلة الأولى وجارٍ العمل في المرحلة الثانية 4704 وحدات سكنية بتكلفة 1.6 مليار جنيه ويتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

مدينة 15 مايو

وأشار إلى أنه تم إنفاق 7.8 مليار جنيه على مدينة 15 مايو منهم 5 مليارات على الإسكان والباقي على القطاعات الأخرى، لافتًا أن قطاع الإسكان يمثل 60% من التكلفة وباقي التكلفة للأنشطة الأخرى.

كما استعرض افتتاح 2772 وحدة سكنية في موقعين الموقع الأول هو الإسكان الاجتماعي لمنطقة 290 فدانا بـ1512 وحدة سكنية بتكلفة 350 مليون جنيه، لافتًا أن كل الوحدات بالارتفاع المتوسط أرضي و5 أدوار ليحقق وحدة جوار مناسبة بـ24 وحدة في المبني.

وأشار إلى أن المشروع الثاني هو دار مصر بـ15 مايو 1512 وحدة سكنية بتكلفة 600 مليون جنيه أرضي + 5 أدوار وكل عمارة 24 وحدة وكل وحدة 3 غرف ومعيشة بمساحة 150 مترا مربعا.

القاهرة الجديدة

أما الموقع الثالث في القاهرة الجديدة، والتي تم إنفاق 28 مليار جنيه عليها منهم 50% على قطاع الإسكان و50% على القطاعات الأخرى، لافتًا لافتتاح 4668 وحدة سيتم افتتاحهم في 3 مواقع الموقع الأول مشروع إسكان جنة في القاهرة الجديدة 1260 وحدة سكنية بتكلفة 500 مليون جنيه والمشروع الثاني مشروع سكن مصر الأندلس غرب الجامعات 1920 وحدة سكنية بتكلفة 700 مليون جنيه والمشروع الثالث هو مشروع سكن مصر شمال طريق السخنة 1488 وحدة بتكلفة 520 مليون جنيه.

مدينة العبور الجديدة

وأشار إلى أنه تم إنفاق 13 مليار على مدينة العبور، لافتًا أن حجم الإنفاق على الإسكان كبير في مدينة العبور الجديدة، نظرًا لأنها مدينة من مدن الجيل الرابع ويتم بناء مرافقها من جديد، مشددًا على أن العمل في مناطق بكر جديدة أوفر من العمل والتطوير في العمران القائم، لافتًا أن تكلفة الوحدة ومرافق البنية الأساسية 3 أضعاف ما تتحمله المدن الجديدة «أنا ابني 3 وحدات في مجتمع عمراني جديد أحسن ما أطور وحدة في العنوان القائم»، مؤكدًا على أن ذلك سبب ارتفاع تكلفة التطوير.

وأكد على أن مدينة العبور الجديدة تشهد بناء 11520 وحدة سكنية جديدة في مشروعين الأول هو الإسكان الاجتماعي بالعبور 10824 وحدة بتكلفة 2.2 مليار جنيه أرضي + 5 أدوار و24 وحدة في العمارة بمساحة 63 مترا للوحدة.

أما المشروع الثاني سكن مصر 696 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه أرضي و5 أدوار ومساحة الوحدة 118 مترا مربعا.