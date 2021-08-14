السيسي يفتتح «سكن مصر» لموظفي العاصمة الإدارية ويتفقد إحدى وحداته

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع «سكن مصر» لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تفقد الرئيس السيسي، إحدى وحدات المشروع، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات سكنية جديدة من مدينة بدر، وبدأ الاحتفال الذي قدمته الإعلامية آية عبدالرحمن بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وجرى إنشاء أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، ويقع على بعد 10 دقائق من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ومن المنتظر تسليمها لموظفي الوزارات الذين جرى اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي منطقة الـ800 فدان الكائنة بالتوسعات الشرقية للمدينة، تقع الشقق السكنية الخاصة بموظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وهي أحدث المناطق التي يجري تنميتها عمرانيًا في بدر، كما تقع أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي والعاصمة الإدارية الجديدة، فيما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.