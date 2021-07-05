5 معلومات عن مسرح سيد درويش في مئويته: صممه فرنسي وحمل اسم محمد علي
وضع حجر الأساس له عام 1918
كتب:
كيرلس مجدى
04:45 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
مسرح سيد درويش
احتفلت الإسكندرية، مساء الأحد، بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك بعدما أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات احتفالات مئوية مسرح سيد درويش، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت عنوان «100سنة مسرح سيد درويش»، وتستمر حتى الخميس 8 يوليو بأوبرا الإسكندرية.
مراسم احتفال مئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية
ويرصد «الوطن»، خلال السطور التالية معلومات عن مسرح سيد درويش في مئويته التي تحتفل به جميع الإسكندرانية وسط مراسم احتفالية كبرى متمثلة في مظاهر احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقات العسكرية ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح.
100 عام من الإبداع في مسرح سيد درويش بالإسكندرية
- مسرح سيد درويش «أوبرا الاسكندرية» يمثل تحفة معمارية ويعد من أقدم المسارح فى مصر وتم وضع حجر الأساس له عام 1918.
- اطلق عليه اسم تياترو محمد على وصممه المهندس الفرنسى جورج بارك، مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكى الاوروبى.
- تم افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من «تياترو محمد علي» إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير.
- مع مرور الزمن أدرج بقائمة التراث المصري وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدءوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه.
- أدخلت الدولة عليه الإمكانات الفنية اللازمة لكي يصبح داراً للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي، وافتتح عام 2004 بعد إجراءات التحديث والتطوير.
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