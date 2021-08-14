تحذيرات من تعرض هاييتي لـ تسونامي بعد الزلزال المدمر: الأمواج 3 أمتار

حذر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، من احتمال حدوث «تسونامي» على بعد 186 ميلاً من مركز الزلزال الذي ضرب جزيرة هاييتي وسواحل ألاسكا الأمريكية. وتوقع مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة، أنه من الممكن حدوث موجات من 1 إلى 3 أمتار فوق مستوى المد، على طول الساحل في هاييتي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الزلزال الذي ضرب منذ قليل، سواحل ألاسكا، بلغت قوته في هاييتي، 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت الصور التي تداولها سكان هاييتي، حدوث أضرار مادية كبيرة لحقت بمبان حكومية ودينية ومدارس ومساكن، ولم تعلن حتى الآن، حصيلة الضحايا.

وتبين الصور ركام العديد من المباني الإسمنتية، بينها كنيسة كانت تشهد احتفالا دينياً صباح السبت، في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

وفي 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن وفاة 200 ألف شخص وأصيب أكثر من 300 الف آخرين، وجرى تشريد مليون ونصف المليون من السكان.