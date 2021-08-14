مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين.. إزاي تحصل على تصريح لتوزيع السلع؟

تبدأ مديريات التموين على مستوى المحافظات، غدًا الأحد، استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات في مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، لفتح منافذ مشروع جمعيتي لصرف وتوزيع السلع التموينية منها.

وتعد هذه هي المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، لاستقبال طلبات المواطنين المسجلين بقاعدة البيانات، ويستمر استقبال المواطنين لمدة أسبوعين بداية من غدا الأحد الموافق 15 أغسطس.

ونوه أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي، بأنه بناء على موافقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، فإن مديريات التموين تبدأ غدا في استقبال المتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوب إحضارها من المتقديمن لمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، أوضح أحمد كمال مدير المشروع، أن هناك عدة مستندات تتلخص في عدد 6 مستندات مطلوب إحضارها للمديرية، موضحًا أن هذه المستندات يجرى مراجعتها لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه.

6 مستندات مطلوبة من المتقدمين لمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

٤- برنت تأمينات.

٥- التوقيع على ‏إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.

٦- استيفاء ‏نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.‏

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال، على أهمية ألا يقوم المتقدمين لمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، على القيام بتأجير أي محال لفتح مشروع جمعيتي بها خلال هذه الفترة، وأن الأفضل هو انتظار الإعلان عن الكشوف النهائية للمتقدمين والمستوفي عليهم الشروط.

وأكد «كمال» أن الوزارة تقوم أيضًا بإجراء معاينة مبدئية للمحل المفترض أن يجرى فتح فيه مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، والذي يجرى من خلاله صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم التمويني.