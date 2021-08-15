أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 15- 8-2021 مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات في مختلف البنوك المصرية، ويحرص المواطنون بمتابعة الأسعار بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها، أسعار العملات تعاملات اليوم السبت الأحد، أبرزها الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما سجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس، نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.56 للشراء، و21.83 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.