حبس سائق أطلق النار على 4 أثناء مشاجرة بسبب ركن سيارة بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، برئاسة المستشار زياد الباسل، وإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قبل قليل، بحبس سائق، أطلق عياراً نارياً باستخدام فرد خرطوش، مما أدى إلى إصابة صاحب ورشة خراطة و3 آخرين، خلال مشاجرة في منطقة بهتيم، بشبرا الخيمة، بسبب الخلاف على اولوية المرور، وركن المجني عليهم سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وعرضهم على الطب الشرعي لبيان حالتهم، ومدى الإصابات جراء الطلق الناري، والتحفظ علي السلاح المستخدم في الحادث وتحريزه وطلب تحريات المباحث

بلاغ بوجود مشاجرة وسقوط 4 مصابين ببهتيم شبرا

تلقي المقدم أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة بهتيم بناحية شبرا، دائرة القسم، ووجود مصابين، وجرى إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور، انتقل إلى محل البلاغ العقيد أحمد سالم، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط المتهم، ونقل المصابين للمستشفى.

أمن القليوبية يكشف تفاصيل مشاجرة شبرا بسبب ركن سيارة

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم، ويُدعى «أحمد ر.»، وشهرته «أحمد عريجة»، سائق، وسبق اتهامه في 4 قضايا ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح، وبين كل من «محمود ع.»، صاحب ورشة «خراطة»، وأشقائه «حسن» ميكانيكي، و«كريم» و«محمد» سائقين، حيث أصيبوا جميعاً بإصابات متفرقة في الجسم.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية/ برئاسة اللواء محمد عناني، قيام المتهم بإطلاق عيار ناري علي المجني عليهم، بسبب قيامهم بركن سيارة أمام ورشة الخراطة الخاصة بهم، ومع مرور المتهم، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق النار عليهم من فرد خرطوش بحوزته، مما أحدث إصاباتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.