سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 15-8-2021 في البنوك

تباين سعر الدولار في مصر من بنك لآخر، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولار بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها سعر الدولار وفق تعاملات اليوم الأحد وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس، نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.56 للشراء، و21.82 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.