المقرر السابق للقومي للسكان: الزيادة السكانية أم المشكلات ومفتاح الحل

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الزيادة السكانية دومًا تتسبب في تعطيل عملية التنمية، ومع كل افتتاح مشروع جديد دائما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة السكانية وخطورتها المستقبلية على الدولة والمواطنين على حد سواء.

حسن: الزيادة السكانية المشكلة الأم.. ومفتاح حل مشكلات مصر

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الكاتب الكبير جمال حمدان خصص في كتابه «شخصية مصر» بابا كاملا حمل اسم «فتش عن السكان»، قال فيه إن الزيادة السكانية هي المشكلة الأم، والمفتاح الذي يتسبب في كل المشكلات بمصر، وهبوط التعليم وزيادة العشوائيات، «الزيادة السكانية في مصر حمل على الدولة، ووصلت لـ7 أضعاف الدول المتقدمة».

حسن: «إحنا في آخر 6 أشهر زدنا مليون نسمة»

وأوضح أن الرئيس أكد أن معدل النمو السكاني يجب أن يكون متوسطا حتى تحقق مصر طفرات في معدلات النمو الاقتصادي، حيث إن الدولة تحقق الكثير من الطفرات الاقتصادية ومعدلات النمو، ولكن الزيادة السكانية دائما تلتهم تلك الزيادة، ولا يشعر بها الكثير من المواطنين، «لازم يكون فيه معدل معتدل في الزيادة السكانية، والمواطن في الشارع مش هيحس بالتنمية الاقتصادية إلا لما نزيد في العام الواحد 400 ألف نسمة فقط، وإحنا في آخر 6 أشهر زدنا مليون نسمة».

حسن: تحسن بطيء في الزيادة السكانية على مستوى كافة محافظات الجمهورية

وأكد أن الدولة وفرت العديد من العوامل التي من شأنها القضاء على الزيادة السكانية، كتوافر الإرادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر لديها تجربة طويلة بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1965 بإنشاء المجلس القومي للسكان، «بقالنا 56 سنة فاتحين الملف ده، وهناك تحسن بطيء في الزيادة السكانية على مستوى كافة محافظات الجمهورية».

وتابع: «إحنا في حرب وعي، ويجب علينا تصحيح المفاهيم المغلوطة وتغيير ثقافة أن العيل بييجي برزقه، ولكن العيل مسؤولية هنتحاسب عليها يوم القيامة، وفيه مفاهيم كتير مغلوطة لازم نتكلم عنها ونعمل عليها، ومحتاجين تشريعات بحوافز إيجابية للأسر التي ستلتزم بذلك وتجيب طفلين، مثلا ممكن نديهم نقاط أكتر في التموين، أو أحد الوالدين ياخد مكافأة أزيد في نهاية الخدمة له لما يكون موظف».