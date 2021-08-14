السيسي: النمو السكاني كاد أن يدمر الدولة في 2011

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل ولها تصور متكامل فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، موضحًا: «الدكتور مصطفى مدبولي قال إننا أصبحنا أكثر من 100 مليون نسمة في هذا العام بعد أن كنا 9 ملايين نسمة في عام 1900».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر: «النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011».