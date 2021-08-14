مدبولي: قدرات مصر لم تكن قادرة على استيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الزيادة السكانية إذا استمرت بهذا الشكل فسيكون المردود الإيجابي ليس بالصورة المرجوة للمواطن المصري.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس السيسي، اليوم، «حابب أتوقف عند نقطة صغيرة، لما ابتدينا عند هذا الموضوع، بدأت تثار بعض النقاط بأن الزيادة السكانية نعمة وليست نقمة، وتكون من قوة الدولة».

وتابع: «لكن عاوز أقول، ومن تجارب الدول العالمية والنامية إنه لما الزيادة السكانية تفوق قدرة وإمكانيات الدولة على توفير الخدمات والسكن والمرافق وفرص العمل تصبح تحدٍ، وده جعل هذه الدول في مرحلة من المراحل أنها ومع قيامها بنهضتها وتنميتها تعمل برامج لمحاولة ضبط الزيادة السكانية عشان تقلل الفجوة وتعوض اللي كان متراكم عندها وتنفذ فيها مشروعات كبيرة، وفي نفس الوقت بترجع تاني وتقول خلاص الدولة اتبنت وبقى لدينا القدرة وبالتالي بعد ما عملت برنامج لضبط السكان ابتدت ترجع تاني لتحفيز النمو السكاني».

وواصل: «مصر مشكلتنا على مدار العقود السابقة أن قدرات الدولة وإمكانيتها لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية فأصبح الموضوع تحدي حقيقي، ومنها ملف الإسكان».