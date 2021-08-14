محمد محمود عبدالعزيز في عيد ميلاده: خسيت 35 كيلو بالمرمطة.. «فيديو»

يحتفل اليوم الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ40 حيث إنه من مواليد 14 أغسطس عام 1981، فنان يمكن أن يقال عنه «ابن الوز عوام» فقد استطاع أن يرث من والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز، موهبة التمثيل.

محمد محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل خسارته للوزن

ولكنه أيضا وخارج مجال الفن، يحرص دائما أن يظهر بأفضل صورة، وتمكن مؤخرًا من أن يخسر كثيرا من وزنه وقد كشف في تصريحات لـ«الوطن» عن هذا الأمر فقال: «والله مرمطة في كل الاتجاهات بس الحمد لله يعني إنه باين وإن الناس واخدة بالها، والحمد لله إني قدرت أعمل حاجة مختلفة وأظهر بشكل مختلف».

وتابع محمد قائلًا: «والله أنا حاولت بكل الطرق اللي ممكن تتخيلوها علشان أنزل في الوزن بالشكل دا يعني مثلا إمبارح عامل دايت طول اليوم باكل لبن وزبادى بس فالحمد لله جدًا إن لسه قادر أمشي.. مرمطة أوفر الصراحة».

أما عن الوزن الذي خسره محمد محمود عبدالعزيز فقال «لا كتير أوي ده فيه بني آدم نزل مني، نزلت حوالي 35 كيلو، نازل مبلغ محترم يعني، ادعوا لي بس إن شاء الله إني أقدر أكمل وأفضل محافظ على ده».

وكشف محمد عما إذا كان يمارس رياضة في الجيم أم لا فقال: «لا لسه والله بس المفروض أن أعمل دا الفترة الجاية ضروري يعني خلال 3 أو 4 أسابيع لازم أكون بدأت ممارسة رياضة فى الجيم».

مسلسل قصر النيل

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «قصر النيل» والذي شارك فى بطولته بجانب دينا الشربيني وصبري فواز وصلاح عبدالله وعمر السعيد ونبيل عيسى وناردين فرج وأحمد مجدى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج خالد مرعي.