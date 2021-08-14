عيد ميلاد مصطفى فهمي: تورتة من 3 أدوار ورقصة رومانسية مع زوجته

احتفل مساء أمس الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاده في الساحل الشمالي مع زوجته فاتن موسي، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء، الذين شاركوا في عيد ميلاد مصطفى فهمي. ونشرت فاتن، زوجته، عددا من الصور والفيديوهات الخاصة من الاحتفالية، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» عبر خاصية «إستوري».

عيد ميلاد مصطفى فهمي

وشهد عيد ميلاد مصطفى فهمي حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، كما حرص على التواجد أيضا شقيقه الفنان حسين فهمي، الذي كان حريصا على التواجد بجوار شقيقه طوال احتفالية عيد الميلاد.

كما حرصت فاتن موسي، زوجة الفنان مصطفى فهمى على الاحتفال بعيد ميلاده بـ«تورتة» مكونة من ثلاثة أدوار، ووضعت عليها صورة تجمعها بزوجها الفنان الكبير، كما جمعت بينهما رقصة رومانسية.

مسلسل «الخرير المخملي»

يذكر أن الفنان مصطفي فهمي، يواصل تصوير مسلسله الجديد «الحرير المخملي» ويشاركه فيه كل من: داليا مصطفي وهالة فاخر وأحمد وفيق وسامي مغاوري ودنيا عبد العزيز وأحمد جمال سعيد وولاء الشريف وهاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد أبو زيد توفيق.

فيلم «أهل الكهف»

وعلى صعيد السينما، يشارك الفنان مصطفي فهمى في فيلم «أهل الكهف» بجانب كل من: خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم وبيومي فؤاد وريم مصطفي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يشار إلى أن فيلم «أهل الكهف» سيتم تصويره مشاهد منه في عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، ليكون بعد ذلك جاهزا للعرض، وبالفعل طرحت البوسترات الخاصة به.