أستاذ تمويل: العاصمة الإدارية بدأت بتخصيص قطعة أرض وتحولت لمجتمع عمراني

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل واالاستثمار، إن العاصمة الجديدة، بدأتها الدولة من خلال تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجتمع عمراني جديد عليها، وبدأت في تلك الآونة برأس مال بسيط، وتم تخصيص الأموال من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية من أجل إنشاء مجتمع عمراني جديد ليكون مستقبل مصر.

إبراهيم: الدولة نجحت في تحويل أرض صحراوية لمدينة متكاملة اقتصاديا

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نقلة نوعية هامة للغاية في المجتمعات العمرانية، التي يجرى إنشاؤها على أرض مصر، لافتا إلى أن الدولة في الأساس ليست مستثمرا ولكنها صانعة للاستثمار، بعدما نجحت في نقل الأرض الصحراوية لمدينة متكاملة اقتصاديا.

إبراهيم: شركة العاصمة الإدارية ستدعم الوضع الاقتصادي مستقبلا

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية ستدعم مستقبلا الوضع الاقتصادي بعدما بات لديها فائض مالي بسيولة مالية جيدة، وهي شركة ناجحة وستجذب الكثير من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة عندما يجري طرح أسهمها في البورصة.

وأكد أنه ومع طرحها في البورصة المصرية، ستعمل على جذب الكثير من رؤوس أموال المستثمرين، كونها مجتمع أعمال به الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والجيدة للغاية، «شركة العاصمة وعند طرحها في البورصة سيكون لديها فائض في السيولة كبير، وبها ستستطيع الدولة بناء مجتمعات عمرانية أخرى».

وأشار إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية حاليا، هو أمر جديد من نوعه، ولم يسبق أن فعلته دولة أخرى، حيث إن القيادة السياسية تقدم فكرا جديدا لا يعتمد على إنشاء شركات مساهمة، وهي الفكرة التقليدية، ولكن تعتمد استثمارات الدولة حاليا على إنشاء شركات جديدة خلال سنوات معدودة لتنطلق وتحقق إنجازات هائلة بالأرباح، «الدولة باللي بتعمله حاليا هي كده بتوفر على مجتمع رجال الأعمال فرصة عدم تضييع الوقت والجهد لتخصيص قطع أراضي أو إنهاء تراخيص أو بناء، ولكنها بتقدم ليهم مجتمع عمراني تم إنشاؤه في البورصة لزيادة الملاءة المالية والاستثمار السريع».