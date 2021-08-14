أصالة: السيسي قائد لا يعرف المستحيل

أثنت الفنانة السورية أصالة نصري على مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بعد افتتاحه مدينة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، الذى افتتحها منذ عدة أيام، وعلى أثرها قدمت أغنية خاصة لهذا المشروع.

أصالة طرحت الدنيا لها طعم جديد

وقالت أصالة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى: «لا تغلق الحياة بابًا بوجه منّ أحبّها.. وأنا منّ عشّاقها.. تعلّمت من هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لا شيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائمًا هناك فرصة للسّعادة فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح الدنيا لها طعم جديد هنيئًا لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبدالفتاح السيسي».

أصالة كانت قد طرحت لتلك المناسبة أغنية جديدة بعنوان الدنيا لها طعم جديد، والأغنية من كلمات منة عدلى القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع على فتح الله ومن إخراج المخرج صقر.