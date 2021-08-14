«التنمية الحضارية»: مفيش حاجة اسمها عشوائيات في الجمهورية الجديدة

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق هو «الابن الوليد» للجمهورية الجديدة: «مفيش حاجة اسمها عشوائيات في الدولة الحديثة، إحنا قضينا على الإسكان غير الآمن، ودلوقتي جرى تغيير اسم الصندوق للتنمية الحضارية، وكل حاجة مدروسة».

صديق: «كل حاجة معمولة بخطط ودراسات علشان مستقبلنا»

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه بتغيير اسم الصندوق جرى تغيير مهام عمله أيضا: «كل حاجة معمولة بخطط ودراسات علشان نوصل النهاردة لمستقبلنا، وهنعمل إيه لبكرة».

صديق: إنفاق 40 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة حتى الآن

وأوضح أن ما جرى صرفه حتى الآن، لتطوير المناطق غير الآمنة، وصل إلى 40 مليار جنيه، فيما جرى صرف 318 مليار جنيه بالمناطق غير المخططة، من أجل رفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق والشبكات على مدار 10 سنوات: «نعمل حاليا في 13 محافظة، ووصلنا لنسبة إنجاز 25% في 3 أشهر فقط».

وأكد أن ما يجري إنشاؤه من مشروعات كبرى في منطقة القاهرة التاريخية، يراعى فيه المحافظة على النسيج العمراني لتلك المنطقة: «الأماكن الخربة واللي تشوهت هنزيلها ونبنيها من جديد، والورش هندعمها، وعاملين 60 فدان على محور جيهان السادات، وهيكون فيه مجمع حرفي ومهني على أعلى مستوى، ولدينا رؤية شاملة لصندوق التنمية الحضارية بتكلفة 600 مليار جنيه».

وتابع: «مفيش مشروع شبه التاني، لا في دراسته أو شكله العمراني أو تخطيطه، ولكل مكان طابع خاص به، واحنا بنغير في سقف طموحات أبنائنا اللي جايين مستقبلا، وعايزينهم يكونوا زي أحمد زويل ومحمد صلاح»

واختتم: «إحنا بنطور حياة الإنسان وليس العمران فقط، وبنطور شكل الحياة كله بمجتمع عمراني منظم وراقي، وده بيساعد في ملفات الصحة والتعليم والأمن».