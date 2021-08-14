«صديق»: 240 ألف أسرة استفادت من تطوير العشوائيات وانتقلت لمساكن جديدة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن ما قام به صندوق تطوير العشوائيات، قبيل تغيير اسمه حاليا، هو إنفاق الكثير من الأموال من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أحوالهم المعيشية، حيث إن ذلك سيكون مردوده جيدا للغاية على إنشاء مجتمعات راقية، يستحق أن يعيش فيها المواطن المصري.

صديق: سيصل ما أنفقناه لتطوير المناطق غير الآمنة إلى 40 مليار جنيه

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن ما تم صرفه حتى الآن لتطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 33 مليار جنيه، وسيصل مستقبلا إلى 40 مليار جنيه، فيما تم صرف 318 مليار جنيه بالمناطق غير المخطط لها، من أجل رفع كفاءة الطرق والخدمات والمرافق والشبكات على مدار 10 سنوات.

صديق: 240 ألف أسرة استفادت من تطوير المساكن غير الأمنة

وأشار صديق، إلى أن عدد الأسرالمستفيدة من تطوير المساكن غير الآمنة بلغ 240 ألف أسرة، فيما استفادت 500 ألف أسرة من تطوير البناء غير المخطط له خلال المرحلة المنتهية مؤخرا، «المرحلة الجارية حاليا هيستفاد منها 600 ألف أسرة، والخطة بتاعتنا في غير المخطط على 10 سنوات هيستفاد منها 5 ملايين أسرة».

وأوضح أن هناك الكثير من الإجراءات التي يقوم بها الصندوق لإنجاز تلك المهام حاليا، ومنها على سبيل المثال القونين التي خرجت مؤخرا لتنظيم البناء أو التصالح على مخالفات البناء، «لدينا الكثير من اللجان اللي بيعملها الصندوق برئاسته وعضوية الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي علشان نتأكد بأنها هتسير في شكل منتظم».

وأكد أنه بالنسبة للمساكن التي جرى إنشاؤها للمساكن غير المخطط بها وللمساكن غير الآمنة، تراقبها الكثير من الجهات حتى لا يتم تغيير أو تبديل الشكل الإنشائي أو المعماري لها، الذي تم التخطيط له وإنشائه، «دي كلها إجراءات بتتم، ولازم نتأكد أن المشروع ماشي صح ومش هيتغير مستقبلا».

وتابع: «عندنا أكثر من 240 ألف أسرة استفادت من ملف تطوير العشوائيات وانتقلت لوحدات سكنية جديدة».