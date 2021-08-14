السيسي: مستعد لسماع أي نقد.. أنا دايما صريح وصادق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل الشعب المصري، وذلك خلال إفطاره مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي صباح اليوم، قائلًا: «اسمحوا لي أن أرحب بيكم جميعًا، اهلا وسهلا، وسعيد أني التقي بكم وأتشرف إني أنا أتكلم معاكم».

وأضاف السيسي: «أتوجه لكم بكل تحية وكل تقدير واحترام لكم كنموذج من نماذج المصريين كلها، ومن خلالكم بوجه التحية للشعب المصري، الحقيقة أنا عاوز أسمع منكم، مستعد أسمع أي حاجة تقولوها، وأي نقد تقولوه، وأي سؤال تسألوه، أنا إن شاء الله دايما صريح وصادق، عشان تبقوا مطمئنين».

وتابع: « أنا بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى حسب فهمي ومعرفتي، وحسب الأمانة اللي تقتضي عليا إني أتكلم بيها مع الناس، كل الناس، دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى يساعدني أني أستمر فيها».