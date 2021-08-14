السيسي يُسلم عقود الشقق الجديدة للمواطنين في بدر «صور»

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا أثناء تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة بدر، عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين، وكذلك شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته اليوم، أن الدولة المصرية ستواصل برنامجها لتحسين أحوال المواطنين المصريين، كما أن مستقبل البلاد لا يكون بـ«الكلام» فقط، ولكن يتطلب الجهد والتضحية، لكي نعيش حياة لائقة، و«عشان الأجيال الصغيرة تعيش، ويبقى ليها مستقبل».

وأضاف «السيسي»، أنه يتعامل بـ«أمانة»، بالتصدي لمشاكل مصر، وحلها، كما أن الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل، من أجل تطوير البلاد، وتحسين أوضاعها، ولكن يظل النمو السكاني غير المنضبط تحديا كبيرا، مردفًا أن قضية الوعي هي أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات، وليس مصر فقط.

وأكد رئيس الجمهورية، أن ما وصلت إليه مصر من حالة استقرار وبناء في وقتنا الحالي «فضل كبير أوي على مصر من ربنا، من 2011 لحد النهاردة»، كما أن الدولة تحل المشكلات، «المفروض حالنا ميبقاش كدا خالص.. كان المفروض أننا نفضل نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد تروح أكتر حتى من الدول اللي بتشوفوها في الدول المختلفة».

ضبط النمو السكاني وتنظيم المصروفات أمر شديد الأهمية

وأردف أن النمو السكاني لو كان «فوق طاقة البلد»؛ فإن ذلك يترتب عليه ممارسات وسلوكيات كادت أن تؤدي لتدمير الدولة في عام 2011، «إحنا بنحل المسائل المختلفة، وهنكمل حل»، وضبط النمو السكاني وتنظيم المصروفات التي تدفعها الدولة أمر شديد الأهمية.