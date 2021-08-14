السيسي للمصريين: اللي إنتو فيه كرم من ربنا علينا.. مش شطارتنا بس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية شيء عظيم، «المفروض حالنا ميبقاش كدة، الواقع اللي كان موجود في مصر خلال السنوات اللي فاتت، من غير ما أحدد فترة أو أتكلم عن أي حد، ده مش مناسب إن حد يتكلم عنه، غير إنه يقوم بدوره ويبذل جهد ويعالج المسائل ميتكلمش عن أي أسباب أخرى».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر: «كان المفروض منبقاش كدة، كان المفروض نبقى في حالة تانية خالص، ومصر تروح في منطقة تانية خالص حتى الآن، شوفوا الآخرين، مقصدش كدة إني أدلل على كلامي، أنا بدلل على فضل ربنا علينا، بأكد وبستدعي وبقول للناس خلي بالكم، اللي إنتو فيه ده كرم من ربنا علينا، مش شاطرتنا بس».