المتهم بقتل زوجته ببنها يسلم نفسه لقسم الشرطة.. «معملتش أكل فقتلتها»

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة قتل زوج زوجته ببنها في منطقة طابا دائرة قسم أول بنها أن المتهم ويدعى «أ ح»، 32 عاما، سائق، حضر للقسم، وسلَّم نفسه.

المتهم بقتل زوجته ببنها: خلافات زوجية وراء الجريمة

واعترف المتهم بقتل زوجته «هـ.س»، 26 عاما، ربة منزل، باستخدام سكين على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية.

جيران قاتل زوجته ببنها: كانا في مصيف

وأكد جيران الزوجين أن المتهم وزوجته كانا في إجازة مصيف قريبا، وأنه دبَّت بينهما مشاجرة اليوم بسبب الخلافات الأسرية وعدم إعداد الطعام فقتلها.

نقل ضحية زوجها ببنها للمشرحة

فيما تم نقل الجثة لمستشفى بنها العام لمناظرتها من الطب الشرعي والتصريح بالدفن، فيما أقر المتهم بجريمته بسبب الخلافات الزوجية.

كان المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، قد تلقى إخطارا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها، ومصرع الزوجة.

قاتل زوجته ببنها سائق سوزوكي

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين «أ.ح»، سائق سيارة سوزوكي، وزوجته بسبب الخلافات المنزلية وعدم إعداد الطعام، وجارٍ فحص الواقعة وبيان ملابساتها وأسبابها وسؤال شهود العيان، حيث تبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين وسلم نفسه للشرطة.

الخلافات الزوجية وراء قتل زوج زوجته ببنها

ودلت المعلومات الأولية أن السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل، وقررت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.