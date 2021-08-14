مختار نوح: ما تقوم به القيادة السياسية يقضي على ما يسمي بـ«عشوائية التفكير»

قال الدكتور مختار نوح، المفكر السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تقوم به القيادة السياسية الحالية يقضي بشكل نهائي على ما كان يسمى سابقًا بعشوائية التفكير، وهي الأزمة التي كان يعاني منها كافة القيادات السياسية السابقة، «أنا شاعر أننا قدام بلد منظمة».

وأضاف «نوح»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه وعندما أيد البرلمان الأمريكي وقف المعونة لمصر والتي تصل لـ300 مليون، على الرغم من كونها صمام الأمان لأمريكا، عاد مرة أخرى ليؤكد بأن مصر نجحت في إلغاء عشوائية التفكير، ومازالت صمام الأمان لأمريكا، «مصر دلوقتي بقت بلد مش سهلة».

نوح: المواطنون حاضري إفطار الأسرة المصرية: تحدثوا بعفوية

وأوضح أن القيادة السياسية تعمل على محاربه الفساد وعدم عشوائية التفكير خاصة الاقتصادي مع تحقيق العدالة الإجتماعية والحديث عن مشاكل المواطنين الفقراء، «اللي لفت نظري في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير في إفطار الأسرة المصرية أن الناس دي لم يتم انتقائها ولا راجعت الكلام اللي كانت بتقوله، وكان كلام عفوي جميل».

وأكد أنه وفيما سبق لم يكن على أي وزير إصدار أيًا من التصريحات، وتاريخيًا لم نستمع لأيا من الوزراء سواء في افتتاحات أو غيرها، «المسألة دي محسناش بيها إلا اليومين دول، وبقينا بناخد البيانات ومصدقين أنه صادق، لأن الصدق بيصل للقلب ومش محتاج لمدلول عليه».

وتابع: «مبقاش عندنا حد بيزين حاجة أو رئيس بيجمل حاجة، حتى وهو ماشي مش بيجمل نفسه، وأنا شايف أن الرئيس دايما بيحتك بالناس ويستمع ليهم عشوائيا وبطريقة عفوية، وهو بيكون ماشي بالعجلة ويتكلم مع الناس، وبيكون انفعال الناس صادق والرجل مش خايف».