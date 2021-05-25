مختار نوح: الإخوان كانوا في عصرهم الذهبي خلال فترة حكم مبارك

أكد الكاتب والمفكر مختار نوح أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ثلاثة أرباع القرار السياسي في مصر في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتًا إلى أن النقابات المهنية والمؤسسات الحكومية كانت تخضع لجماعة الإخوان بنسبة 80%.

وأضاف نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن النظام الأسبق كان يسن التشريعات التي لا يرضى عنها الإخوان بسرعة وسرية وكأنهم كانوا يخافون بأس الإخوان على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن مسألة الاعتقالات التي كانت تجري في صفوف الإخوان نوع من الحوار بين السلطة وعناصر الإخوان، لافتًا إلى أنه كان يتم التنسيق بخصوص من سيتم القبض عليهم وعددهم ومكان إلقاء القبض عليهم والمعاملة التي سيتلقونها.

وأوضح نوح أن أحد عناصر الإخوان سجل اجتماع النقابات المهنية وأن السلطة وقتها ألقت القبض عليهم بعد الاجتماع لدرجة أنهم ألقوا القبض على عناصر منازلها بتهمة حضور الاجتماع رغم عدم حضورهم الاجتماع لأنهم كان من المقرر أن يحضروا الاجتماع.

واعتبر نوح أن عصر مبارك هو العصر الذهبي لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنهم نجحوا في إقالة المهندس حسب الله الكفراوي من نقابة المهندسين ولم تتدخل الدولة مطلقًا، مؤكدًا أن هذه السياسة كانت رشيدة وجيدة بالنسبة للجماعة وأن الاستعجال وركوب الثورة في يناير كان نوعا من أنواع التسرع في الاتفاق التنظيمي بين التنظيم السري لجماعة الإخوان ودول أجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نوح أن محمود عزت كان يعتبر المرشد الحقيقي وغير الحقيقي للإخوان وأنه كان يرأس التكوين السري للتنظيم السري وخيرت الشاطر كان المسؤول المالي، معتبرًا أن محمود عزت أخطأ نفس الخطأ الذي وقع فيه حسن البنا حينما كون التنظيم السري للجماعة وفقدانه السيطرة عليه.

وأشار نوح إلى أن تشكيل أي مجلس نقابي كان يسيطر عليه تنظيم الإخوان وأن النقباء المهنيين كانوا ينسقون مع جماعة الإخوان من أجل السيطرة على النقابات في عهد مبارك.

واعتبر نوح أن جماعة الإخوان ماتت بشكل نهائي نظرًا لفقدانهم شعبيتهم بشكل كامل وفقدت احترام الناس لها وأن الجماعة انتهت وأن العناصر الإعلامية التي تهاجم مصر في الخارج لا تمثل أي شيء.