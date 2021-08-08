مختار نوح عن شهادة محمد حسان: كلام للاستهلاك المحلي وتخالف تاريخه

قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المدرجة على لائحة التنظيمات الإرهابية، إن الداعية الإسلامي محمد حسان، أثناء شهادته في قضية خلية داعش إمبابة، غير حديثه الذي كان يردده لمدة سنوات، لافتا إلى أن المحكمة قصدت إلى أن تكشف هذا الرجل أمام الشباب، ولكن كلامه جاء للاستهلاك المحلي، الذي دعا الشباب من قبل للجهاد والسفر إلى سوريا، والتحقوا بداعش وتنظيم النصرة، الضالين، وحسان يعرف ذلك.

وأضاف «نوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أنا مبعترفش ولا بحترم هذه الشهادات، عشان دي شهادات وقت، ولو المناح اتغيير هايغير الشيوخ كلامهم، وفي شيوخ قبل كده كفروا فرج فودة والأزهر وأدانوا مجلس الشعب، حسب الظروف بتكون الشهادة، وهو بيقول الإخوان بدأوا بدعوة ثم سياسة، طب حط إيده في إيدهم ليه ونزل معاهم الاعتصامات، وقال جالنا رئيس ملتحي؟ مش برضه محمد حسان هو اللي عمل كده».

وتابع القيادي السابق بجماعة الإخوان: «من يستمر في متابعتهم ذنبه على جنبه، التعليقات على الفيس بوك تدل إننا سنعاني لأن هناك اتباع أعمى»، لافتا إلى أن هؤلاء الشيخ يجب ألا يعطون دروس الولاء والبراء، لأنهم يغيروا من شهاداتهم باستمرار لتتناسب مع الظرف الذي يعيشون فيه».