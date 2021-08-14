عاجل.. ننشر صور وشعب أوائل الثانوية الأزهرية: «أحدهم كفيف وفتاة أدبي»

أعلنت مشيخة الأزهر، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، منذ قليل، وتنشر «الوطن» صور أوائل الثانوية الأزهرية 2021، وذلك بعدما أجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وأعلن الأزهر، أنّ هناك 5 طلاب تمكنوا من الحصول على 100%، وهم «أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية).

والطالب أمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)

و الطالب محمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية).

والطالب محمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية).

ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية)».

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜.

بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر أنّ يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وينظم الأزهر مؤتمر صحفي، غدًا الأحد، للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

وتوفر مشيخة الأزهر، بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وذلك على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي