رسميا إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 غدا
كتب:
إسراء سليمان
06:01 م | السبت 14 أغسطس 2021
امتحانات الثانوية الأزهرية
أعلنت مشيخة الأزهر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/2020م، غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمشيخة الأزهر.
ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.
وسوف يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.