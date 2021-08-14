لو رصيدك خلص فجأة.. أماكن وخطوات شحن كارت الدفع الذكي «مواصلاتي»

يحرص كثير من المواطنين على ركوب المواصلات العامة بـ«الكارت الذكي»، دون الحاجة إلى دفع سعر التذكرة نقدًا، ولكنه في كثير من الأحيان ينفذ الرصيد ويجد صعوبة في الذهاب إلى المحطات الرئيسية للشحن، واستطاعت شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي توفير كارت الدفع الذكي «مواصلاتي» الذي يمكن استخدامه وشحنه من أي ماكينة من ماكينات فوري.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض أماكن وأسعار وخطوات شحن كارت الدفع الذكي «مواصلاتي»، كما يلي:

أماكن وسعر شراء كارت الدفع الذكي «مواصلاتي»

- السائقين

- المحطات الرئيسية، وهو بدون أي مصاريف إدارية أو ضرائب.

- يبلغ سعر كارت الدفع الذكي «مواصلاتي» نحو 40 جنيها، ويصل سعر الكارت نحو 25 جنيهًا، ويضاف إليه رصيد هدية نحو 15 جنيها، ويمكن شحن الكارت من خلال شبكات فوري المنتشرة في مصر.

خطوات الشحن

- يمكن شحن الكارت من خلال أي ماكينة فوري بشرط أن تدعم خاصية «NFC» إذ يجرى اختيار الشحن باختيار كود الخدمة وإدخال رقم 245.

- وضع الكارت فوق شاشة الماكينة، والانتظار حتى سماع صوت التنبية أو الصفارة.

- إدخال قيمة المبلغ، إذا كان 20 جنيهًا يجرى الضغط رقم 1، إذا كان أكبر من 2 يجرى الضغط على رقم 2، وإدخال القيمة المراد الشحن.

- وضع الكارت مرة أخرى على الشاشة مباشرة حتى سماع صوت الصفارة، للتأكد من وجود الرصيد، ويمكن استخدامه في جميع خطوت شبكات المحمول المصرية

يشار إلى أن كارت الدفع الذكي «مواصلاتي» مصنوع من خامات مطابقة للمواصفات المصرية، ويجب الحفاظ على الكارت من الخدش أو الشرخ أو الكسر فهو مسئولية صاحب الكارت، وفي حاله ضياع الكارت لا يمكن الاستدلال على صاحبه أو عمل وقف للكارت أو استرجاع الرصيد، فهو يشبه المحفظة المالية.