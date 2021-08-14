المشدد 3 سنوات لعاطلين هتكا عرض موظفة بالهرم.. هدداها بـ«ولاعة»

صوت استغاثة مكتومة قادم من شارع العريش المتفرع من شارع عز الدين عمر بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، عقارب الساعة كانت تشير إلى الخامسة مساء يوم 15 مايو الماضي، حيث كان مصدر الصوت هي المجني عليها «وفاء»، 37 عاما، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، وذلك بعدما استوقف شخصان التوك توك الذي تستقله وهي عائدة إلى منزلها من عملها وإنزالها منه، مهددين إياها بـ«علبة بيرسول، وولاعة» إذا أبدت أي مقاومة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تربص المتهمان العاطلان «عمر. ع» و«يوسف.أ»، في أحد الشوارع شبه الخالية من أقدام المارة ينتظرون فريسة تمر من أمامهما لكي يلتهماها، إلى أن مرت المجني عليها لسوء حظها من ذلك الشارع، وبدآ في مضايقاتها لفظيا في البداية، ثم ارتكبا بحقها جريمة هتك عرض، تحت التهديد.

هتك عرض

وقفت المجني عليها أمام الذئبين البشريين الذين بدآ التحرش بها جسديا وهتك عرضها، وهي لا تقوى على أن تصدر أي صراخ لأنها مهددة بحرق وجهها إذا تنفست، لم تملك المجني عليها أي أداة للدفاع عن نفسها، إلا بعدما تركها المتهمان، حيث توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنهما.

الإبلاغ عن المتهمين

ذهبت المجني عليها بملابسها الممزقة، وفي حالة يُرثى لها، حاول المتواجدون بقسم الشرطة التهدئة من روعها حتى يفهموا ما حدث لها، وعندما بدأت في التقاط أنفاسها سردت الواقعة، وأعطت مواصفات المتهمين، وبعمل التحريات حولهما تمكنت الشرطة من تحديد هويتهما وضبطهما، وبفحص الكاميرات الموجودة بمحل الواقعة تبين صحة الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم ضد المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، والتي بدورها أحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، التي أصدرت حكما بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين عماد مصطفى الشيوي وشريف محمد حافظ وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.