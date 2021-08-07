حبس شاب هتك عرض ابن شقيقته البالغ 3 سنوات ببورسعيد

أمرت نيابة الطفل بمحكمة بور سعيد الابتدائية بحبس شاب متهم بهتك عرض ابن شقيقته البالغ عمره ثلاث سنوات، أربع أيام على ذمة التحقيقات بعد أن أثبت التقرير الطبي المبدئي بمستشفى الزهور ببورسعيد اعتداءات جنسية قديمة وحديثة على الطفل من فتحة الشرج، وإرشاد الطفل على خاله بأنه سبب هذا الاعتداء الجنسي بصفة مستمرة، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لإثبات الاعتداءات الجنسية طبيا عليه.

الجدة أبلغت نجدة الطفل بتعرض حفيدها للاعتداء جنسيا

وقالت ناهد عبدالرازق، خبيرة بمحكمة الطفل وممثل الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية ببورسعيد، أنها تلقت بلاغا من خط نجدة الطفل رقم 28800 يفيد بأن جدة الطفل لأبيه حررت بلاغا تضمن تعرض الطفل «أ.م»، 3 سنوات، للاعتداء الجنسي على فترات متباعدة.

التحريات أثبتت اعتداء الخال على الطفل جنسيا فى غياب الأم

وأضافت الخبيرة الاجتماعية بمحكمة الطفل، أنها انتقلت إلى قسم شرطة الزهور لاستكمال الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات حادث الاعتداء الجنسي على الطفل بتوجيهات من المحام العام لنيابات بورسعيد، وتحت إشراف العميد باسم مأمور قسم شرطة الزهور.

واستكملت ناهد عبدالرازق، أنه تبين من تحريات رجال المباحث الجنائية والخبيرة الاجتماعية معا، أن الطفل في حضانة الأم «ع.أ»، وهى تخرج للعمل في أحد الفنادق وأمها أيضا تعمل وتتركان الطفل نهارا بحوزة خاله ويدعى «م.ح»، 25 سنة، الذى يعمل ليلا فرد أمن بأحد المستشفيات.

الجدة حررت محضرا قبل أربعة أشهر، وحفظ لنقص الإجراءات القانونية، كما تبين من التحريات أن الجدة حررت محضرا رقم 3267 إدارى الزهور منذ أربع شهور بعد لاحظت وتقوم باغتسال حفيدها وجود جروح وكدمات فى فتحة الشرج، وحفظ لعدم استكمال محام جدة الأب في الإجراءات القانونية.

وقالت ممثلة الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية ببورسعيد، إن جدة الطفل لأبيه لاحظت أثار كدمات وجروح أخرى قديمة وحديثة، واتصلت بنجدة الطفل لإنقاذ حفيدها، وأضافت أن والد الطفل يشتغل بالأعمال الحرة وأنه انفصل عن زوجته أم الطفل، منذ أن كان عمر ابنهما شهورا، وأخذته في حضانتها طبقا للقانون، وأنه يذهب لجدته لأبيه كل خميس وجمعة.

وأشارت الخبيرة الاجتماعية إلى أنها بصدد إصدار التقرير النهائى الذى يوصى بنقل حضانة الطفل لجدته من الأب، لأن الأم عرضت أمن وسلامة الطفل للخطر.