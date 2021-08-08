إحالة صاحب محل هتك عرض طفلة لجنايات المنصورة

أحال المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، صاحب محل فضيات بالمنصورة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بعد اتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة حال تواجدها داخل المحل، بأن استطالت يده إلى أجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك خلال شهر يوليو 2021، مع ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.

المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها في محله

وجاء في القضية 10883 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1927 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أن المتهم «محمود إ ع.»، هارب، يوم 4/7/2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، وتدعي «حبيبة ح»، 14 سنة، طالبة، حال تواجدها بالمحل الخاص به استطالت يده إلى أجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات، والمادة 16 مكررة من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 129 لسنة 2008.

قائمة بأدلة الثبوت وأقوال الطفلة المجني عليها

وقدم المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية قائمة بأقوال الشهود وأدلة الثبوت، وقالت الطفلة «حبيبة ح»، 14 سنة طالبة، المجني عليها، في التحقيقات إنها حال تواجدها بالحانوت الخاص بالمتهم رفقة الشاهدة الثانية، بالتعدي جنسيًا عليها بأن لامس أجزاء عفتها وأعزت قصده إلى هتك عرضها.

وشهدت سحر. ي، 40 سنة، بأنها حال تواجدها بمحل المتهم فوجئت بإطالة يده إلى مواطن عفة الطفلة المجني عليها، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة.