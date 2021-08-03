كوارث وحوادث: زلزال يضرب إندونيسيا.. وكونجولي يتسبب في اشتباكات بالهند

شهدت عدد من الدول حول العالم، كوارث منها الزلزال الذي ضرب سواحل إندونيسيا دون إصدار إنذار بشأن حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، كما شهدت الهند، اشتباكات بين محتجين أفارقة على مقتل كونجوليا في الحجز بمدينة بنجالورو الهندية ورجال الشرطة.

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، سواحل إندونيسيا، وقال «المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الزلزال، وقع على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترا، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم.

كما لم يصدر إنذار بشأن حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

و«حزام النار» هي منطقة سواحل المحيط الهادي وجزرها حيث تنشط الزلزال والبراكين، ويضم الحزام 452 بركانا.

هطول أمطار على منطقتي جازان والباحة في المملكة العربية السعودية

وفي السعودية، هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، الواقعة جنوب غربي المملكة والمطلة على البحر الأحمر، شملت مدينة جيزان ومحافظات الطوال وصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة وأبوعريش وفيفا والعيدابي والداير بني مالك، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها أودية هرانين ومسلة وخلب وتعشر

كما هطلت على منطقة الباحة والتي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمس الاثنين، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من محافظة العقيق، والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

سفينة إنقاذ تبحث عن ميناء: وضع المهاجرين لا يحتمل

وأعلن طاقم سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج»، أمس الاثنين، عن حاجته لمرفأ آمن لإنزال 555 مهاجرا على متن السفينة، وحذر طاقم السفينة من أن الوضع لا يحتمل، وقالت منظمة «إس أو إس مديتيرانيه» غير الحكومية، إن طلب الإنزال وجه لمالطا وتونس وليبيا وإيطاليا، وأن مالطا رفضت الاستجابة فيما لم ترد كل من ليبيا وتونس بعد.

وأوضحت متحدثة باسم «إس أو إس مديتيرانيه» أن الوضع على متن السفينة لم يعد يحتمل مع حدة الأمواج وشدة الحرارة تتدهور الحالة الجسدية للأشخاص الموجودين على متنها، فيما كتبت مسؤولة فريق السفينة الطبي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «كثيرون يعانون من دوار البحر وقد أغمي على البعض بسبب الحرارة والمعاناة التي مروا بها».

وجرى إنقاذ أكثر من 700 مهاجر حاولوا عبور المتوسط على متن قوارب صغيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفضل عمليات نفذتها «أوشن فايكينج» وسفينتا «سي ووتش» و«ريسكيو شيب» التابعتان لمنظمات غير حكومية ألمانية.

من جانبها، قالت مصادر، لقناة «العربية» الإخبارية، إنه تم إحباط 4 محاولات للهجرة غير النظامية أمس الاثنين انطلاقا من تونس.

وفي الهند، قالت الشرطة، إن رجلا كونجوليا توفي في الحجز بمدينة بنجالورو الهندية في وقت مبكر، أمس الاثنين، مما أثار اشتباكات بين محتجين أفارقة على مقتله ورجال الشرطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قائد شرطة بنجالورو: الكونجولي اشتكى من آلام في الصدر.. ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى

وقال قائد شرطة بنجالورو كمال بانت، إن «جويل شينداني مالو احتجز ليلا للاشتباه بحيازته المخدرات»، مضيفا: «اشتكى من آلام في الصدر نقل على إثرها إلى مستشفى خاص حيث لفظ أنفاسه الأخيرة».

وأشار بانت، إلى أن مجموعة من الرعايا الأجانب تجمعوا بالقرب من مركز الشرطة للاحتجاج على الوفاة، فيما اوضحت صحيفة «ذا هندو»، أن المحتجين أعضاء في جماعة تسمى «اتحاد البلدان الإفريقية»، تشكلت لحماية حقوق الطلاب والعاملين الأفارقة في المدينة.