«الآثار» تكشف تفاصيل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في تكساس بأمريكا

كشف الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة، تفاصيل جديدة عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، مشيرا إلى أن القيمة التأمينية للمعرض، الذي سيقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر المقبل، بلغت مليار دولار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على «التليفزيون المصري».

التفقد كان للوقوف على مدى صلاحية المكان لاستقبال الآثار المصرية

وأضاف «عثمان»، أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قام بمرافقة القنصل العام للقنصلية المصرية بـ«هيوستن»، السفير خالد رزق، والوزير المفوض أحمد فريد، وتفقدوا القاعة المخصصة لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف هيوستن، للوقوف على مدى صلاحية المكان لاستقبال الآثار المصرية، ووسائل الأمن به.

إقامة المعرض جاء للترويج الجيد للمقصد السياحي المصري بالخارج

وأردف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة، أن جولة «وزيري» جاءت لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المعرض ليكون خير سفير للحضارة المصرية، وحرصا من وزارة الآثار على خروج المعرض بالشكل الأمثل وإبراز القطع الأثرية المختارة، والترويج الجيد للمقصد السياحي المصري بالخارج.

المعرض يضم 181 قطعة أثرية

وأوضح أن المعرض يضم 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة، خاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة، وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.