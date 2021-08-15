مصادر أمنية: سفارة واشنطن في كابول ستجلي معظم موظفيها خلال 72 ساعة

قالت مصادر أمنية ودبلوماسية في واشنطن وأفغانستان، إن السفارة الأمريكية في «كابول» ستجلي معظم موظفيها خلال 72 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس السبت، نشر 5 آلاف جندي إضافي في أفغانستان، للتأكد من إمكانية الانسحاب المنظم والآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد التحالف، وإجلاء منظم وآمن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال المهة في أفغانستان، وتقدم حركة «طالبان» المعرضة لخطر خاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكلاء خاصون من مكتب وزارة الخارجية للخدمة الدبلوماسية سيبقون في السفارة

واشارت «سي بي إس نيوز» الامريكية، إلى أن الموظفين الذين سيبقون في السفارة هم وكلاء خاصون من مكتب وزارة الخارجية للخدمة الدبلوماسية وكبار صناع القرار، بمن فيهم السفير.

وسيبقى مهندسو الأمن لإتلاف الأقراص الصلبة الحساسة وإزالة الكاميرات وتجريد السفارة من أجهزة الإنذار، فيما أوضحت الشبكة الإخبارية الامريكية، أنه سيتم نقل بقية موظفي السفارة ومن ينتظرون تأشيرات الهجرة والموظفين المحليين وعائلاتهم إلى «مطار كرزاي الدولي» لمواصلة منح التأشيرات وتنسيق عمليات الإجلاء والاستعداد للمغادرة، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء إجلاء الموظفين الأمريكيين في الوقت الذي تواصل فيه حركة «طالبان» التقدم نحو العاصمة الأفغانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الحركة باتت تسيطر على 90% من أراضي أفغانستان.

قناة إيرانية: حركة «طالبان» تسيطر على 90% من الأراضي الأفغانية

وقالت قناة «آي آر آي بي» الإيرانية التلفزيونية، إن حركة «طالبان» تسيطر على 90% من أراضي أفغانستان، مضيفة ان أنصار الحركة دخلوا مدينة مزار الشريف واستولوا على سجن المدينة، فقط العاصمة كابول والأقاليم المجاورة تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.

وأشارت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أن كابول وجلال آباد مركز إقليم ننجرهار الشرقي على الحدود مع باكستان، لا تزالان تحت سيطرة الحكومة، فيما باقي المناطق سقطت أمام «طالبان».

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، تعهد، أمس السبت، بمنع زعزعة الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب، وسط تصاعد القتال وتقدم «طالبان» نحو المدن الكبيرة، قائلا في كلمة قصيرة للأمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن دفاع قوات الأمن والدفاع الأفغانية عن البلاد شئ يستحق الفخر، وضمان الانسجام بين القوات المسلحة هو أولويته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتعهد «غني»، بأنه لن يسمح بحدوث المزيد من عدم الاستقرار في البلاد، مضيفا: «يعاني الشعب الأفغاني بسبب الحرب، وأؤكد لكم العمل على منع المزيد من المعاناة للشعب الأفغاني وهذه هي مسؤوليتي التاريخية».

وأشار إلى أنه بدأ مشاورات مع الشعب الأفغاني، من بينهم قادة سياسيون وأصدقاء دوليون وستعلن النتيجة قريبا.