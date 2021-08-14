الحرب في أفغانستان.. طالبان تقترب من العاصمة بعد سيطرتها على 21 ولاية

تشهد الحرب في أفغانستان تطورات عديدة، بعد إعلان حركة «طالبان» سيطرتها على عدد من الولايات في البلاد، كما قاربت على الوصول للسيطرة على العاصمة كابول، وتسيطر الحركة حاليا على 21 ولاية أفغانية، من إجمالي 34 ولاية في البلاد، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن بلاده ستحتفل قريبا بهزيمة «طالبان».

وفي تفاصيل الحرب في أفغانستان ، سيطر مسلحو حركة طالبان على 21 ولاية في أفغانستان من إجمالي 34 ولاية في البلاد، كما قارب مسلحو الحركة على الوصول للعاصمة كابول، وأصبحوا على بعد 11 كيلو مترا فقط من عاصمة أفغانستان وتحديدا في منطقة شار أسياب جنوبي العاصمة.

الرئيس الأفغاني: سنحتفل قريبا بهزيمة حركة طالبان

في المقابل، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن أفغانستان ستحتفل قريبا بهزيمة حركة طالبان، وعين الرئيس الأفغاني قائدا جديدا للأمن في العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأفغاني، إنه يجري محادثات عاجلة مع زعماء محليين وشركاء دوليين بشأن الحرب في أفغانستان.

وبشان الحرب في أفغانستان ، عززت القوات الأفغانية إجراءاتها الأمنية في العاصمة، كما كثفت عمليات التفتيش خوفا من تسلل مسلحين أو وقوع عمليات انتحارية، وعرض قائد الجيش الأفغاني خطة على الرئيس الأفغاني أشرف غني لتأمين العاصمة.

طالبان تسيطر على ولاية على الحدود مع باكستان

فيما استولى مسلحو حركة طالبان على عاصمة ولاية باكتيكا على الحدود مع باكستان، وأوضح النائب خالد أسد من الولاية الشرقية، إن العاصمة المحلية شرانا سقطت في أيدي المسلحين اليوم، بالتزامن مع بدء عدد من الدول سحب دبلوماسييها من أفغانستان بسبب الحرب في أفغانستان.

وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية من الانتهاء من سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، حيث بدأت أمريكا وقوات الناتو في سحب قواتهما من أفغانستان أوائل مايو الماضي.