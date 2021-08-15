مقتل طفلة «3 سنوات» في حادث إطلاق النار بـ«مينيسوتا» الأمريكية

لقت طفلة تبلغ من العمر «3 سنوات» مصرعها جراء إطلاق طفل «5 سنوات» النار عليها، فجر أمس الأول الجمعة، في ولاية «مينيسوتا» الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة.

وكانت منظمة غير ربحية للدفاع عن الأطفال، قالت في تقرير بوقت سابق من العام الجاري، إن ما لا يقل عن 3371 من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة قتلوا بالبنادق في عام 2019، وتقدر المنظمة أن طفلا يلقى مصرعه بمسدس كل ساعتين ونصف الساعة خلال ذلك العام.

وأوضح مكتب مأمور «مقاطعة كاس»، أنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في منزل ببلدة بينا عند الساعة 3:54 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

بورش: تشريح الجثة ما زال لدى مكتب الفحص الطبي

وأضاف الشريف توم بورش، في بيان صحفي، أن أفرادا من عائلة الضحية نقلوها إلى مستشفى دير ريفر حيث أعلن وفاتها، مضيفا أن تشريح الجثة ما زال لدى مكتب الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بورش، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية فيما يتعلق بالحادث، فيما لم يكشف مكتب الشريف عن العلاقة بين الضحية ومطلق النار.

وأمس الأول الجمعة، أشار كايل هارتسوك، نائب رئيس الشرطة المحلية في ولاية «نيو مكسيكو» الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، إلى حدوث إطلاق للنار في مدرسة ثانوية في البوكيرك بالولاية قتل نتيجته أحد الطلاب.

وقال هارتسوك: «تم استدعاؤنا من قبل إدارة مدرسة واشنطن في وسط مدينة البوكيرك بشأن إطلاق النار»، وأضاف نائب رئيس الشرطة: «سرعان ما اكتشفنا أن هناك حادث إطلاق نار منفصل بين صبيين، أحدهما أطلق النار على الآخر».