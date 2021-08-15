3 أرقام قياسية حققها الفنان حكيم في عام 2021.. تفوق على منير ودياب

يعيش الفنان حكيم حالة كبيرة من النشاط الفني في عام 2021، ويعد هذا العام واحدا من أنشط أعوامه، وذلك استكمالا للعام الماضي الذى شهد طرح ألبومه الغنائي «الراجل الصح».

«الوطن» ترصد فى هذا التقرير 3 أرقاما قياسية حققها حكيم فى عام 2021

- حكيم هو أكثر المطربين المصريين طرحا للأغنيات السنجل خلال عام 2021، حيث طرح حتى الآن أكثر من 6 أغنيات منها «عدي الغزال واطلعي بره والناس السهرانين» متفوقا على محمد منير وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني.

- أول مطرب يطرح أغنية يجمع فيها أعمالا متنوعة من كبار المطربين الشعبيين حيث طرح الموال الشعبي الذى تضمن أغنيات محمد العزبي وسيد درويش ومحمد رشدي وأحمد عدوية ومحمد عبدالمطلب.

- أول مطرب من الجيل الجديد يشدو للمناسبات الدينية فبعد أن قدم منذ عدة أعوام أغنية خاصة لشهر رمضان الكريم، طرح فى عام 2021، أغنية «الليلة عيد» احتفالا بقدوم عيدي الفطر والأضحى.

جدير بالذكر أن حكيم كان قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «الناس السهرانين»، من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا.