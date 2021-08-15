ويجز يتجاهل الرد على حذف «دورك جاي» و«أسياد الصوت» من «يوتيوب»

تجاهل مغني الراب ويجز الرد على حذف أغنيتين من أشهر أعماله من قناته الرسمية على «يوتيوب»، أمس، وهما «دورك جاي» و«أسياد الصوت»، حيث واصل نشر عدد من الصور والفيديوهات من رحلته في المغرب عبر حسابه على «إنستجرام».

وكشف مغني الراب «مولتوف» السبب وراء حذف أغنيتي ويجز من «يوتيوب»، في تدوينة عبر حسايه على «تويتر»، قائلا: «من يومين قررت احذف دورك جاي وأسياد البلد من يوتيوب، ودي قرصة ودن، وكمان درس للأجيال اللي طالعة، ومحاولة مني لحماية حقوق منتجين الصوت وصناع المحتوى الفني عموما».

وأوضح: «أنا حاولت التواصل بكل الطرق وقدمتك كل الحلول الوسط اللي تحافظ على حقوق كل المشاركين في العملين، لكن محاولاتي كلها اتقابلت بتجاهل وانكار وغرور، وحذف الأغاني كان آخر الحلول وأصعبها عليا أنا كمان».

«دورك جاي» حققت 70 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

وحقق فيديو أغنية «دورك جاي» الذي طرحه ويجز للمرة الأولى عبر حسابه على «يوتيوب» في مارس 2020، أكثر من 70 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة، أما أغنية «أسياد البلد» فطرحها بعد ذلك بأسابيع حققت نسب مشاهدات مرتفعة أيضا، وشارك «مولتوف» في غناء الأغنية الأولى وتوزيع الثانية.

وأوضح «مولتوف» أنه قام بإبلاغ إدارة «يوتيوب» بذلك، متهما ويجز بحذف حقوق المنتج الموسيقي من الأغنيتين، والتنصل من منحه الحقوق المالية والمعنوية، وبالتالي قامت إدارة موقع الفيديوهات الشهير بحذفهما تماما.

وآثار الأمر غضب محبي ويجز، والذين قاموا بشن هجوم على «مولتوف» عبر حسابه على «تويتر»، فقال أحد المتابعين: «لو كنت هددتو أنك هتمسحو أكيد كان هيفكر مليون مرة بدل ما تتضروا انتو الاتنين.. وحرام الرقم اللي كان موجود ده يطير لمجرد خلافات»، وأضاف آخر: «ردود فعلك في الأول عكس اللي أنت بتقوله حاليا.. محدش هيقدر يصدقك».

وذكّره أحدهم بواقعة قيامه بطرح أغنية «ديناميت» لمروان بابلو دون موافقته، قائلا: «طب وديناميت مش كان منغير اذن بابلو.. ولا حقوق الملكية على ناس وناس»، وتابع آخر: «مستر مولوتوف بالنسبة لتراك ديناميت اللي كان نازل من غير اذن صاحب التراك؟».